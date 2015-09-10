صدمة.. الزهايمز قد ينتقل عبر نقل الدم والجراحات وعلاجات الأسنان

ذكر باحث بريطانى، أن مرض الزهايمر يمكن أن ينتقل عبر عمليات نقل الدم والجراحات الأخرى ومعالجة الأسنان.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن دراسة من المحتمل أن تثير عاصفة من الجدل قدمت الدليل الأول على الحالة المدمرة التى يمكن أن تنتشر عبر "الحوادث الطبية" كمرض جنون البقر.

وقال الباحث البريطانى جون كولينج "إننا فى حاجة لإعادة التفكير فى وجهة نظرنا حيال الزهايمر وتقييم مخاطر نقله دون قصد إلى المرضى".

وحذر كولينج الذى يعد واحدا من رواد جراحات القلب بالمملكة المتحدة من أننا لا نعرف ما إذا كانت التقنيات المستخدمة فى تعقيم الأدوات الطبية فعالة، وقال يتعين أن نأخذ "هذا البحث على محمل الجد".

فيما نصح آخرون بتوخى الحذر، قائلين إن الدراسة صغيرة ولا تثبت أن مرض الزهايمر معد.