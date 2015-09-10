أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

سمعتى عن الإجهاض المتروك؟.. اعرفى أسبابه وأعراضه

Google+ Print
سمعتى عن الإجهاض المتروك؟.. اعرفى أسبابه وأعراضه سمعتى عن الإجهاض المتروك؟.. اعرفى أسبابه وأعراضه
الإجهاض من أكبر المخاوف التى تواجهها المرأة فى فترة الحمل، وتختلف أسباب وأنواع الإجهاض من سيدة الى أخرى تبعا للعديد من العوامل، منها عوامل السن والحالة الصحية.

فى السطور التالية يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم أحد أهم أنواع الإجهاض ويعرف بالإجهاض المتروك.

ما هو الإجهاض المتروك
>


>تبعا لرأى يواقيم فالإجهاض المتروك يحدث نتيجة لانفصال الجنين عن جدار الرحم، وغالبا ما يقع هذا النوع من الاجهاض فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، ويصاحبه خروج قطرات قليلة من الدم.

تشخيص الإجهاض المتروك
>


>يوضح جورج أن تشخيص الحمل المتروك يتم بواسطة السونار وتحليل الدم حيث يظهر السونار غياب نبض الجنين، وهنا يجب الاستعانة بتحليل الدم الرقمى للتأكد من نمو الجنين بمعدله الطبيعى، وبالطبع فى حالة الإجهاض المتروك يظهر التحليل عدم نمو أو زيادة نسبة هرمون الحمل، وهو ما يؤكد التشخيص بصوره قاطعة، وفى تلك الحالة يجب التدخل السريع لتنظيف الرحم من الجنين، حتى لا تتعرض الأم لمضاعفات خطيرة كالتسمم وانسداد قنوات فالوب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365