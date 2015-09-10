سمعتى عن الإجهاض المتروك؟.. اعرفى أسبابه وأعراضه

الإجهاض من أكبر المخاوف التى تواجهها المرأة فى فترة الحمل، وتختلف أسباب وأنواع الإجهاض من سيدة الى أخرى تبعا للعديد من العوامل، منها عوامل السن والحالة الصحية.

فى السطور التالية يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم أحد أهم أنواع الإجهاض ويعرف بالإجهاض المتروك.

ما هو الإجهاض المتروك

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تشخيص الإجهاض المتروك

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>تبعا لرأى يواقيم فالإجهاض المتروك يحدث نتيجة لانفصال الجنين عن جدار الرحم، وغالبا ما يقع هذا النوع من الاجهاض فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، ويصاحبه خروج قطرات قليلة من الدم.>يوضح جورج أن تشخيص الحمل المتروك يتم بواسطة السونار وتحليل الدم حيث يظهر السونار غياب نبض الجنين، وهنا يجب الاستعانة بتحليل الدم الرقمى للتأكد من نمو الجنين بمعدله الطبيعى، وبالطبع فى حالة الإجهاض المتروك يظهر التحليل عدم نمو أو زيادة نسبة هرمون الحمل، وهو ما يؤكد التشخيص بصوره قاطعة، وفى تلك الحالة يجب التدخل السريع لتنظيف الرحم من الجنين، حتى لا تتعرض الأم لمضاعفات خطيرة كالتسمم وانسداد قنوات فالوب.