دراسة: بطء نبضات قلب المراهقين مؤشر لأن يصبحوا مجرمين

على الرغم من أن بطء نبضات القلب غالبا ما يكون علامة على الصحة الجيدة وقوة القلب وكفاءة الدورة الدموية، إلا أن علماء اكتشفوا أن المراهقين الذين يعانون من بطء نبضات القلب غالبا ما يصبحون مجرمين عندما يكبرون فى العمر.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه فى دراسة شملت أكثر من 700 ألف شخص من أصحاب النبضات القلبية الأكثر بطئا عندما كانوا فى سن المراهقة كانوا أكثر عرضة بنسبة 39% للإدانة فى وقت لاحق بارتكاب الجرائم العنيفة مقارنة بأصحاب النبضات القلبية السريعة.

وأوضح العلماء أنه بينما تتراوح النبضات القلبية للبالغين بين 60 و100 نبضة فى الدقيقة، فإن قلوب بعض الأشخاص تنبض فقط لـ30 مرة فى الدقيقة أو حتى أقل فى الليل عندما يكون هناك فترات توقف طويلة بين نبضات القلب، ويشتبه العلماء بأن هذا الارتباط يرجع إلى التأثير النفسى لبطء ضربات القلب.

وأوضحوا أن الأشخاص من أصحاب النبضات القلبية البطيئة يعتقد أنهم يجدون صعوبة فى الشعور بالحماسة أو الإثارة – وهو ما يعنى أنهم قد يسعون وراء تجارب أكثر تحفيزا أو المزيد من المجازفات.

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