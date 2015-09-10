تكريم إسم الشيخ “الحصرى” والأنبا” أرميا” بالدورة الثامنة لمهرجان “سماع”للإنشاد

تم إحتيار إسم الشيخ محمود خليل الحصرى،والأنبا إرميا “الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى” لتكريمهما فى الدورة الثامنة لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحيه،المقرر إفتتاحه فى الثامنة مساء الأحد20سبتمبر بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الايوبى

كما تقرر اختيار دولتى الجزائر،وروسيا ضيفى شرف المهرجان ،حيث أوضح مؤسس المهرجان د.إنتصار عبد الفتاح ،أنه تم ترشيح الأولى لآختيارمدينة “قسطنطينة” مؤخرا عاصمة للثقافة العربية، وتشارك لأول مرة بعدد ثلاثة فرق من أهم فرق فنون الانشاد ،اما دولة “روسيا “من الدول ذات العلاقات الهامه والمؤثرة مع مصر ولموقفها الداعم ايضا فى كل المجالات.

وتقام الفعاليات فى خمس مواقع ثقافيه وتاريخيه ( مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين ـ مركز ابداع قبة الغورى ـ شارع المعز ـ ساحة الهناجر بالاوبرا ـ مكتبة طلعت حرب بزينهم )