القبض على 4 أشخاص استولوا على مجوهرات ذهبيه بنصف مليون جنيه بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على 4 أشخاص استوقفوا سيارة واستولوا منها على مجوهرات ذهبية تقدر فيمتها 500 ألف جنيه.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً يفيد تقدم أحمد محمد السيد 25 سنة صاحب محل مجوهرات، وعمرو رمضان توفيق 32 سنة ببلاغ عن سرقتهما وتضمن البلاغ أنهما أثناء سيرهما بالطريق الفرعى الواصل ما بين القرية محل إقامتها وقرية كفر عبد الخالق، مستقلين سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية ملك الأول، فوجئا بقيام 4 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين بخارتين بدون لوحات معدنية باعتراض طريقهما واستيقافهما عنوة تحت تهديد السلاح والاستيلاء منهم على كمية من المصوغات الذهبية، عبارة عن 50 غويشة، وأسورتين و119 حلق و176 خاتم ودبلة و4 دلايات و3 شرابية و5 سلاسل و3 إنسيالات و7 كف وحروف تزن حوالى 1700 جرام وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل من البحث الجنائى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من ياسر . إ 24 سنة صاحب محل مجوهرات، وأحمد . ع 26 سنة صاحب سنترال، ووائل . ج 30 سنة، ومحمد . أ 30 سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بحوزة الأول المصوغات المستولى عليها بالكامل وسلاح نارى بندقية آلية و5 طلقات نارية، وبحوزة الثانى بندقية آلية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3665 لسنة 2015 إدارى مركز العدوة، وجارى العرض على النيابة.