مصرع ربة منزل وحفيدتها فى حريق شقة بالإسكندرية

لقيت ربة منزل وحفيدتها مصرعهما مختنقين بدخان منزلهما بعد اشتعال النيران فيه بسبب ماس كهربائى.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة سيدى جابر بنشوب حريق بشقة بالعقار شارع بن سعود – بمنطقة كيلوباترا .

انتقل ضباط القسم واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الرابع ونشوب الحريق بغرفة النوم مما أدى لاحتراق محتوياتها، أسفر الحريق عن وفاة كل من قاطنة الشقة المدعوة تهانى م ش 65 سنة ربة منزل، و حفيدتها الطفلة مريم م ع عامان، نتيجة تصاعد الدخان وإصابتهما بحالة اختناق.

بسؤال زوج نجلة الأولى عزت م غ 48 سنة بالمعاش مقيم دائرة القسم أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للغرفة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى نشوب الحريق.

تم نقل جثتى المتوفيتين لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم إدارى قسم سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.

>