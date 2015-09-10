ضبط هاربين من مؤبد وجناية قتل فى حملة أمنية بالبحيرة

تمكنت منذ قليل الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام فى قضايا متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وتمكن الملازم أول أحمد سمير فوزى الضابط بقسم مباحث تأمين الطرق والقوة المرافقة والمعين للمرور بالقطاع الثالث بالطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون من ضبط "ح م م ع" عاطل ومقيم المنطقة الصناعية – السادات منوفية وحالياً بمدينة وادى النطرون المطلوب التنفيذ عليه فى القضايا أرقام "1669/2013 جنايات مركز وادى النطرون "استعراض قوة" غيابياً بالسجن المؤبد، 4056/2013 جنح مركز شرطة وادى النطرون " تبديد " بالحبس غيابى شهر وكفالة 100 جنيه، 68/2005 جنح مركز شرطة وادى النطرون "تبديد" بالحبس غيابى 4 أشهر وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

كما تم ضبط "أ س ع ح" عاطل ومقيم المهاجرين قسم كفر الدوار فى القضية رقم 9398/2015 إدارى قسم كفر الدوار "قتل"، وتم ضبط "ر أ م ك" صاحب سنترال ومقيم بندر شبراخيت المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (4) أحكام آخرها القضية رقم 12643 /2014 حصر رقم 6185/2014 "تبديد" غيابى حبس سنة وكفالة 300 جنيه.