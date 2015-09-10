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نيابة السويس تجدد حبس المتهم بسرقة 400 ألف من موظف 15 يوما

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نيابة السويس تجدد حبس المتهم بسرقة 400 ألف من موظف 15 يوما نيابة السويس تجدد حبس المتهم بسرقة 400 ألف من موظف 15 يوما
قررت نيابة السويس، صباح اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم "محمد. ع"، وشهرته "فيسو"، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة قيامه بسرقة 400 ألف جنيه من موظف أثناء خروجه من البنك الأهلى بحى السويس فى 26 أغسطس الماضى.

كانت قوات الأمن بالسويس برئاسة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمشاركة حملة بقيادة الرائد محمد عثمان رئيس مباحث قسم شرطة السويس، نجحت فى ضبط المتهم فى أقل من 24 ساعة بعد تلقيهم البلاغ من موظف يدعى "سيد بوبه" بسرقته أثناء خروجه من البنك بعد صرفه مكافأة نهاية الخدمة نظير عمله بإحدى الشركات البترولية بعد بلوغه السن القانونية.

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