النيابة تحقق فى واقعة خطف سائق نقل عام عقب حادث تصادم بمنطقة عين شمس

تباشر نيابة عين شمس برئاسة المستشار أحمد يوسف، التحقيق فى واقعة خطف سائق بهيئة النقل العام على يد سائقى ميكروباصات بعد حادث تصادم بمنطقة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة أن سائقى ميكروباصات اختطفوا سائق أتوبيس نقل عام بعين شمس، بعد حادث تصادم بين سيارة أجرة وأحد أتوبيسات النقل العام، ونجحت أجهزة الأمن فى استعادة السائق وضبط المتهمين.

تلقت إدارة شرطة النقل العام، إخطارًا بحدوث مصادمة بين إحدى سيارات الهيئة وسيارة أجرة، أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة "عين شمس – القاهرة"، وتجمع بعض سائقى الميكروباص واختفاء سائق الهيئة.

انتقلت على الفور قيادات الإدارة بالتنسيق مع قيادات قطاع أمن القاهرة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس رقم 8545 هيئة خط 1002 "مساكن عين شمس / المطبعة" قيادة "إبراهيم.ه" بشارع مساكن عين شمس – أمام السنترال، فوجئ سائقه باصطدام إحدى سيارات الميكروباص "بدون لوحات معدنية" به من الخلف، ووقعت مشادة كلامية بين سائقى الأتوبيس والميكروباص، وتجمع على إثرها عدد من سائقى الميكروباص تضامناً مع زميلهم وتعدى أحدهم على سائق الهيئة بآلة حادة وأحدث إصابته بجرح سطحى بالرأس من الناحية اليمنى، وقاموا باصطحابه بداخل سيارة ملاكى رقم "ص.ص.س 859" ماركة لانسر إلى مكان غير معلوم .

وتوقف عدد من سائقى أتوبيسات هيئة النقل العام بمكان الواقعة أثناء مرورهم بخط السير، بعد علمهم بالواقعة، ونتج عن ذلك حدوث تكدسات مرورية بتلك المنطقة .

تحركت قوة أمنية لمكان البلاغ بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة عين شمس، وتم السيطرة على الموقف، وترك المتهمون سائق الأتوبيس عقب علمهم بوصول رجال الشرطة، وتم تسيير حركة المرور واستئناف حركة أتوبيسات هيئة النقل العام بصورة طبيعية.

تم تحديد أحد المتهمين ويدعى "إسلام .ح" وشهرته "إسلام كوكو"، وتم التحفظ عليه والسيارة بمعرفة ضباط قسم شرطة عين شمس، وتم نقل سائق الأتوبيس المصاب لمستشفى عين شمس التخصصى، وجارٍ تكثيف الجهود واستكمال الفحص، لضبط باقى المتهمين الهاربين المتورطين فى الواقعة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بمعرفة قسم شرطة عين شمس.

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