سقوط 4 هاربين من أحكام قضائية وعاطلين بحوزتهما تذاكر هيروين بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، من ضبط "إبراهيم م ا ع" 60 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد 460 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "بناء بدون ترخيص، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة 109 سنوات، كما تم ضبط "مصطفى ا م" 34 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سرقة بالاكراه" بالسجن لمدة 6 سنوات، وجارى التنفيذ عليهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة سيدى جابر من ضبط "صبرى ف س ا" 24 سنة عامل مقيم كفر الدوار محافظة البحيرة محكوم عليه فى القضية جنايات قسم كفر الدوار "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة كرموز من ضبط "محمد ع ع" 49 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد 33 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "بناء بدون ترخيص "بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة 30 سنة.

فيما تمكن النقيب أحمد راغب الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط "يسرى م ا غ" 43 سنة بدون عمل مقيم كفر الدوار - محافظة البحيرة بحوزته لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 15 جراما – بقصد الاتجار".

كما تمكن النقيب عبد العزيز غانم والنقيب محمد خضر الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط "موسى م ح" 25 سنة حاصل على دبلوم زراعة مقيم دائرة قسم شرطة ثان العامرية بحوزته عدد "3" لفافات لمخدر الهيروين "تزن حوالى 20 جراما – بقصد الاتجار" ومبلغ 140 جنيهاً، تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.