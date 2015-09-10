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بالصورة… معلم يشرب «شيشه» داخل مدرسة بالشرقية

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بالصورة… معلم يشرب «شيشه» داخل مدرسة بالشرقية بالصورة… معلم يشرب «شيشه» داخل مدرسة بالشرقية

قرر الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية نقل معلم أول أ / وحيد عبد الرحمن أحمد – بمدرسة السعدة الإبتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية إلى ديوان عام إدارة فاقوس التعليمية وإستبعادة عن العملية التعليمية وإحالته للتحقيق فوراً لتناولة شيشه بالمدرسة .
> هذا وقد تناولت مواقع التواصل الإجتماعى اليوم المعلم وهو يتناول شيشه بالمدرسة وعلى الفور قرر المحافظ نقله فوراً وإستبعاده عن العملية التعليمية وإحالته للتحقيق .
> وأكد المحافظ بأنه لن يتهاون فى أى تقاعس فى سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة .

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