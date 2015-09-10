«التنمية المحلية »:مذكرتا تفاهم مع كوريا في مجالي تصنيع الرخام و معالجة الصرف الصحي بالقري

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري حالياً الإعداد لتوقيع مذكرتي تفاهم لدفع عجلة الاستثمار في المحافظات بين وزارة التنمية المحلية ودولة كوريا وذلك في مجال تنفيذ معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه المصارف للاستفادة من التجربة الكورية في تحسين الخدمات في قري جميع المحافظات لافتاً الي انه سيتم الاستفادة من تجربة كوريا ايضاً في مجال المحاجر خاصة تصنيع الرخام والجرانيت .

· وأكد لبيب أنه سيتم نقل التجربة الكورية الخاصة بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة لتغطية القري علي مستوي محافظات مصر حيث انها تتميز بالسهولة والتكنولوجيا وتعتمد علي وحدات معالجة صغيرة الحجم تصلح في المناطق التي لا يتوفر بها أراضي وتستخدم تكنولوجيا MBR خاصة وأن المياه الناتجه منها بعد المعالجه يمكن إستخدمها في الزراعة .

· ولفت لبيب الي انه سيتم الاستفادة من التجربة الكورية في المحاجر من حيث التكنولوجيا المستخدمة بها ونقلها الي أصحاب المحاجر في مصر مما يساهم في توفير الرخام المهدر من طرق التصنيع الحالية والاستفادة من كل اركان الصناعة عـــن طريـــق إعــادة طبخه وتلوينه .