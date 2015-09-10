الإسكان تمهل الفائزين بقرعة الأراضي المميزة شهراً لإستكمال المقدمات والإستلام

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح مهلة إضافية لمدة شهر للفائزين بالقرعتين العلنيتين، لقطع أراضى الإسكان المميز لعامى 2014 : 2015وذلك تيسيرا على المواطنين.

> وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن هذه المهلة تأتي لقطع أراضى الإسكان المميز لإستكمال سداد مقدم الحجز وإستلام قطع الأراضى المخصصة للفائزين، بالمدن الجديدة عن عامى ٢٠١٤ : ٢٠١٥.