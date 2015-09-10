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الرئيس السيسى يستقبل اليوم محمود عباس لبحث القضية الفلسطينية

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الرئيس السيسى يستقبل اليوم محمود عباس لبحث القضية الفلسطينية الرئيس السيسى يستقبل اليوم محمود عباس لبحث القضية الفلسطينية

نرجو من فخامتكم عدم إقحام كما حدث في العصر الماضي في مشاكل القضية الفلسطينيه ويكون دورنا مقتصر على تقديم مساعدات فقط مثلنا مثل باقي دول العالم لأن هؤلاء ليس ورائهم غير مضيعة الوقت بالإضافة إلى إنكار الجميل فتح وحماس عمرهم ماهيتفقوا مع بعض الرئيس السابق حسني مبارك جلس 30 سنه يجيب فتح وحماس في شرم الشيخ وعملوا 600 ألف إتفاق على التصالح ومامنهم رجاء جلسوا في الكعبة المشرفة وأقسموا على كتاب الله انهم سوف يتفقوا في عهد الملك عبد الله ولم يتفقوا لذلك يجب أن نرفع أيدينا من طلبهم كل يوم وتضييع الوقت والجهد والمال في أمور لم ولن تجدي الشعب المصري أولى في هذه الفترة بهذا المجهود وشكرا

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