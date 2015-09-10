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فرقة “مسرح مصر” تعرض ثالث مسرحياتها “حاجة صيني”.الجمعه المقبل

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فرقة “مسرح مصر” تعرض ثالث مسرحياتها “حاجة صيني”.الجمعه المقبل فرقة “مسرح مصر” تعرض ثالث مسرحياتها “حاجة صيني”.الجمعه المقبل

المسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد،تدور أحداثها في إطار كوميدي ساخر داخل قصر إمبراطور صيني لديه العديد من الأبناء، من بينهم إبن “غير شرعي” لا يعترف به، ومع تتابع الأحداث والمواقف يكتشف أن هذا الأبن هو الأكثر حباً وإخلاصاً له مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولتها ، بجانب النجم أشرف عبدالباقي ،الفنانين علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر،محمد أسامة “أوس أوس”،كريم عفيفي،ويزو،إبرام سمير،حامد محمد،بيشوي طاهر،مصطفى بسيط،محمد أنور،سارة عبدالفتاح، محمد توب.

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