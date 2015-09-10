طائرات التحالف العربى تقصف معسكرات الحرس الجمهورى بصنعاء

شنت طائرات دول التحالف العربى اليوم غارات عنيفة على مواقع للحرس الجمهورى الموالى للحوثيين والرئيس اليمنى السابق فى صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت معسكر الخرافى للحرس الجمهورى شرق العاصمة والذى يسيطر عليه الحوثيون وسط انفجارات عنيفة وقعت بداخله.

كما قصفت الطائرات معسكر الحفا التابع للحرس الجمهورى أسفل جبل نقم، والذى فشل الحوثيون فى إطلاق صاروخ منه أمس ويعتقد أنه يضم مخازن للصواريخ وسمعت دوى الانفجارات القوية منه.. وكانت الطائرات قد استهدفت المعسكر مرات عديدة منذ الجمعة الماضى. واستهدفت الطائرات كذلك معسكر اللواء الرابع فى منطقة إذاعة صنعاء ومعسكر الصيانة.

كما قصفت طائرات التحالف أهدافا فى أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس فيما وصفه شهود بأنه أعنف سلسلة من الهجمات فى المدينة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقصفت الغارات منازل قياديين سياسيين فى جماعة الحوثى المتحالفة مع ايران وقواعد عسكرية فيما ترددت أصوات الانفجارات وسيارات عربات الاسعاف خلال الليل فى المدينة التى يسكنها نحو مليونى نسمة.

وقال مسؤول فى مستشفى خاص "فر المرضى من المستشفى فى ذعر. .. كانوا يخشون انهيار المبنى تحت وطأة القصف المتواصل للقواعد العسكرية القريبة."

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية بعد يوم من قول مسعفين أن القصف أسفر عن مقتل ستة مدنيين فى المدينة.ومنذ أن قتل هجوم صاروخى للحوثيين 60 جنديا على الأقل من القوات الخليجية العربية شرقى صنعاء يوم الجمعة الماضى كثف التحالف غاراته الجوية على العاصمة وواصل نشر قوات برية يقدر مسؤولون يمنيون عددها ببضعة آلاف قبل التحرك صوب صنعاء فى نهاية الأمر.

ويشيع الخوف من أن معركة حاسمة فى صنعاء قد تسفر عن دمار واسع كما حدث فى مدينة تعز الجنوبية حيث قال مسعفون أن 18 شخصا قتلوا فى تفجير بمنطقة سكنية اليوم الخميس ألقى فيه باللوم على القصف المدفعى الحوثى والغارات الجوية للتحالف.

وقال محمد صالح من سكان صنعاء أنه لن يجازف بالبقاء مع اشتداد القصف وتقدم الجنود.

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