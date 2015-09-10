خارجية البحرين: ضبط خلية إرهابية هربت أسلحة إيرانية تكفى لإزالة المنامة

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الاتفاق النووى الذى أبرمته الدول الغربية مع طهران "لا يغطى كافة مصادر التوتر من إيران"، مضيفا أنه فى حال استمرت طهران على نهجها السابق، فلن تكون منطقة الخليج قد تحصلت من الاتفاق شيئا.

ودعا الشيخ خالد آل خليفة، فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس، إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووى وإلى إصلاح علاقاتها بدول الجوار.

وأضاف فى إشارة إلى إعلان البحرين الأخير عن ضبط خلية إرهابية حاولت تهريب أسلحة إيرانية إلى داخل البلاد، "هل تعرفون حجم المتفجرات المهربة إلى البحرين؟ هى كانت كافية لإزالة مدينة المنامة من الوجود. وهذا لم نكتشفه نحن بأنفسنا فقط بل مع حلفائنا فى منطقة الخليج بما فيها البحرية الأمريكية وغيرها".

وبشأن التهديدات التى تتعرض لها الدول الخليجية، قال الوزير أن "التهديدات كانت موجودة قبل الثورة الإيرانية. ألم يكن شاه إيران يطالب بالبحرين؟".

وعن الحرب فى اليمن لإعادة الشرعية، قال وزير الخارجية البحرينى أن من اختار أن يكون الحل عسكريا هو زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثى وحلفاؤه.

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