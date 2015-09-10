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إصابة 5 أطفال فى انفجار لغم بمنطقة "بنينا" بمدينة ببنغازى

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إصابة 5 أطفال فى انفجار لغم بمنطقة "بنينا" بمدينة ببنغازى إصابة 5 أطفال فى انفجار لغم بمنطقة "بنينا" بمدينة ببنغازى
أصيب خمسة أطفال بمنطقة "بنينا" بمدينة بنغازى، تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات جراء إنفجار لغم أرضى.

وقال رئيس قسم العظام بمستشفى المرج وسام المذبوح، فى تصريح له الليلة الماضية، أن المستشفى استقبل خمسة جرحى من الأطفال أعمارهم ما بين 7 و10 سنوات من مدينة بنغازى.

وأوضح المذبوح، أن الأطفال الذين وصلوا للمستشفى أصيبوا جراء انفجار لغم أرضى عثروا عليه وهم يلعبون بمنطقة بنينا وعبثوا به مما أدى لانفجاره.

وأضاف المذبوح، أن إصابات الأطفال بليغة، منها فى الصدر والبطن وحروق مختلفة، لافتًا إلى أن أحد الأطفال أصيب بإصابة بليغة فى عينيه قد تتسبب بفقدان البصر.

ونوه إلى أنه تم إجراء عمليات للأطفال على الفور، لكن مازالت حاله اثنين منهم حرجه جدا.
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