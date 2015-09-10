صحيفة روسية: موسكو تمد سوريا بعتاد يشمل ناقلات جنود مدرعة

قالت صحيفة كومرسانت الروسية اليوم الخميس أن روسيا تمد الجيش السورى بعتاد يشمل أسلحة صغيرة وقاذفات قنابل وناقلات جنود مدرعة من طراز بى. تى. آر-82ايه وشاحنات كاماز العسكرية.

وتقول روسيا أن مساعدتها العسكرية لدمشق تهدف إلى مساندتها فى محاربة الإرهاب لكن الغرب يشتبه بأن موسكو تعزز وجودها العسكرى على الأرض فى سوريا لدعم الرئيس السورى بشار الأسد وهو حليف قديم لها. ولم يصدر رد فورى عن شركة روسوبورون اكسبورت الحكومية لتصدير الأسلحة.

وذكرت الصحيفة أن تقريرها يستند إلى معلومات من مصادر لم تذكرها بالاسم فى قطاع الصادرات الدفاعية.

ونقلت عن المصادر قولها أن سوريا كانت قد دفعت لموسكو أقساطا مسبقة لشراء أنظمة دفاع جوى متطورة من طراز اس-300. وأضافت أن موسكو قررت فيما بعد عدم تسليم الأنظمة الصاروخية لسوريا فى الوقت الحالى وأن تقدم لها أسلحة أخرى بدلا من ذلك.

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