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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية أن الزوارق البحرية الإسرائيلية فتحت النار بشكل عشوائى ومتقطع على مراكب الصيادين قبالة شواطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. وأضافت أن إطلاق النار أجبر الصيادين على الهروب إلى الشاطىء دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال بحرية، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.
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