الأهلي يطلب حضور خمسة آلاف متفرج لمباراة ستاد مالي

تحرك النادي الأهلي بجدية نحو محاولة إقامة مباراته مع ستاد مالي في كأس الكونفدرالية بحضور الجماهير.

وقال محمود طاهر رئيس النادي إنه تم بالفعل مخاطبة الجهات الأمنية للموافقة علي حضور ٥ آلاف متفرج.

ويلتقي المارد الأحمر مع الفريق المالي يوم السبت المقبل بملعب السويس في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى.

وأضاف في تصريحات عبر قناة (صدي البلد) "أتحرك بجدية في ملف حضور الجماهير بالتنسيق مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة".

ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الأولي متساويا مع النجم الساحلي التونسي برصيد ١٠ نقاط، وتأهل الفريقان للدور قبل النهائي وستحدد الجولة الأخيرة متصدر المجموعة ووصيفها.