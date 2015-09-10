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هل جاء القيعي للإطاحة بعرابي؟ .. رئيس الأهلي يرد

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هل جاء القيعي للإطاحة بعرابي؟ .. رئيس الأهلي يرد هل جاء القيعي للإطاحة بعرابي؟ .. رئيس الأهلي يرد

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أنه لم يصدر حتي الآن قرارًا بتعيين عدلي القيعي في أي منصب بالقلعة الحمراء.

وقال طاهر عبر قناة (صدي البلد):"أتعشم أن يصدر القرار في الجلسة القادمة لاجتماع مجلس الإدارة بتعيين القيعي متحدثًا إعلاميًا للنادي فقط".

وعما يتردد بأن القيعي جاء لتقليص مهام هيثم عرابي مدير التعاقدات والعلاقات الخارجية، رد رئيس الأهلي "ليست لي علاقة بما يقال علي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم "الأهلي مؤسسة تدار بمجلس الإدارة الذي يتخذ قرارات تخدم مصالح النادي سواء من ناحية التعيينات أو المنشآت".

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