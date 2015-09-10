فيتامين (ب) المركب والمهدئات علاجات فعالة لو عندك التهاب أعصاب طرفية

التهاب الأعصاب الطرفية من أكثر أمراض الأعصاب شيوعا، وهناك بعض الأعراض التى تدل على الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، على رأسها التنميل الدائم بالأطراف والشعور بوخزات مؤلمة فى أصابع القدمين.

أما عن العلاجات المتاحة للقضاء عى التهاب الأعصاب الطرفية، فيوضح أستاذ المخ والأعصاب الدكتور ماجد عبد النصير، أنه قديما انحصرت أغلب العلاجات التى توصف لمريض التهاب الأعصاب فى مركبات الكورتيزون والتى بدأ استبدالها حاليا بمركبات أخرى تعتمد على بعض العناصر الهامة كالماغنيسيوم، والتى تعمل على تهدئة حالات التهاب الاعصاب وتساعد على تقويتها.

كما أن مهدئات الأعصاب ومسكنات الألم تعد من العلاجات الأساسية لمرضى التهاب الأعصاب، حيث تعمل على تخفيف حدة آلام نوبات الالتهاب.

ويؤكد عبد النصير أن فيتامين ب المركب يعد من أفضل العلاجات طويلة المفعول لعلاج التهاب الأعصاب، وغالبا ما يفضل تناول تلك الجرعات بصورة مركزة عن طريق حقن العضل، حيث يسهل امتصاص فيتامين ب بصورة أكثر فاعلية فى حالة تناوله بالحقن عن تناوله فى هيئة أقراص تأخذ بالفم.