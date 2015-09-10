احزروا من هي هذه الطفلة

اعتاد جمهور الفنانة دنيا سمير غانم على صورها العفوية التي تنشرها على حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه الصور، صورها عندما كانت طفلة.

فنشرت دنيا على حسابها الخاص في موقع "انستغرام" صورتين واحدة بمفردها وأخرى جمعتها بوالديها وهي في مرحلة الطفولة، حيث لاقت الصورتان إعجاب الجمهور وأشار بعضهم إلى أن ملامح دنيا لم تتغير منذ طفولتها.

فما رأيكم بصورة دنيا وهي في مراحل الطفولة؟

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