تعليم دمياط: إنهاء إجراء تعاقد 572 معلما مساعدا من مختلف التخصصات

قالت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لـ"اليوم السابع" إن المديرية تقوم بإنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين المساعدين بناءً على تعليمات الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، بقرار رقم 310 بتاريخ 22/8/2015 الخاص بتعيينات المعلم المساعد على مستوى الجمهورية، اعتبارا من 1/9/2015 .

وتخصص لها 599 معلما مساعدا من مختلف التخصصات وقامت الوزارة بترشيح 572 من المستوفين للشروط كمرحلة أولى وباقى للمديرية عدد 127 فرصة لم يتم الترشيح لهم بعد .

وأضافت فريدة مجاهد أن المديرية قامت بمراجعة جميع مصوغات التعيين وتوقيع العقود بين المديرية والمعلمين، طبقا للعقد الوارد من الوزارة، وطبقا لأحكام رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية رقم 92 لسنة 2012 المعدل لقانون 155 لسنة 2007، كما أنه تم إجراء الكشف الطبى للمعلمين، وقامت التوجيهات المختصة بتوزيعهم على الأماكن الشاغرة والتى بها عجزا، على أن يتم تسليمهم العمل بالمدارس خلال أسبوع .