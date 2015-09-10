قافلة طبية لأفراد وأمناء وخفراء الشرطة وأولادهم وزوجاتهم بكفر الشيخ

تشهد إدارة قوات الأمن بكفر الشيخ قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تضم أطباء بكل التخصصات الطبية تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، للكشف الطبى على الخفراء والأمناء والأفراد وزوجاتهم وأولادهم وإجراء تحاليل وصرف الأدوية لهم.

وتبدأ القافلة يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الاثنين المقبل، وتم الإعلان بالقرى والمدن وبمراكز الشرطة عن تلك القافلة، التى من المتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا من الأفراد والخفراء والأمناء وزوجاتهم وأولاهم.