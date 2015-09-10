أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قافلة طبية لأفراد وأمناء وخفراء الشرطة وأولادهم وزوجاتهم بكفر الشيخ

Google+ Print
قافلة طبية لأفراد وأمناء وخفراء الشرطة وأولادهم وزوجاتهم بكفر الشيخ قافلة طبية لأفراد وأمناء وخفراء الشرطة وأولادهم وزوجاتهم بكفر الشيخ
تشهد إدارة قوات الأمن بكفر الشيخ قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تضم أطباء بكل التخصصات الطبية تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، للكشف الطبى على الخفراء والأمناء والأفراد وزوجاتهم وأولادهم وإجراء تحاليل وصرف الأدوية لهم.

وتبدأ القافلة يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الاثنين المقبل، وتم الإعلان بالقرى والمدن وبمراكز الشرطة عن تلك القافلة، التى من المتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا من الأفراد والخفراء والأمناء وزوجاتهم وأولاهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365