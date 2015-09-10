ارتفاع عدد المتقدمين للترشح للبرلمان بـ"سيدى سالم والرياض"فى كفر الشيخ لـ23

تقدم 11 شخصا بأوراق ترشحهم للبرلمان المقبل، للجنة تلقى الطلبات بمحكمة كفر الشيخ بدائرة "سيدى سالم" الدائرة الثالثة، وذلك منذ بدء تلقى الطلبات حتى أمس الأربعاء.

والذين تقدموا بأوراقهم هم: "على أحمد على أحمد وشهرته على أبو أحمد، وسيد أحمد سيد أحمد سيد أحمد وشهرته "العميد سيد أحمد "، إبراهيم عبدالحى خليفة أبو شعيشع ، محمد فيصل محمد حسين عبيدى وشهرته "محمد عبدالمنعم عبيدى" ، حسام الدين حسن محمود هاشم وشهرته "محمد هاشم"، أحمد السيد إسماعيل النمر وشهرته "أحمد النمر"، مدحت محمد خيرى فتح الله، مجدى السيد محمود مصباح وشهرته " مجدى مصباح "، مصطفى حسن محمد السلمونى، السعيد عبد المنعم حمد الشاذلى وشهرته "السعيد الشاذلى".

كما تقدم 12 آخرين بأوراقهم للجنة تلقى الطلبات بمحكمة كفر الشيخ بدائرة "الرياض" الدائرة السادسة منذ بدء تلقى الطلبات حتى أمس الأربعاء، وهم:" لملوم على محمد محمد العرنج وشهرته "لملوم العرنج"، أحمد عبد الجواد محمد عبده وشهرته "أحمد عبدالجواد عبده"، محمد عبد الجليل بسطويسى الشربينى، أسامة البشير حسم الشربجى وشهرته "أسامه الشربجى"، محمد صبحى عبد الخالق عطا وشهرته "صبحى عبدالخالق"، وعبد الصمد محمد بسيونى شرف الدين وشهرته "عبد الصمد شرف الدين" ،أيمن صلاح إسماعيل قنيبر وشهرته "أيمن قنيبر" ، خالد هلال خير الله سليم، سلامة محمد رزق محمد وشهرته "سلامه الويشى"، عماد عبد الولى قطب مطاوع وشهرته "عماد مطاوع" وخير الله فؤاد أبوشعيشع عبد الله وشهرته "خير الله فؤاد"، رجب الشرنوبى أحمد عبد العاطى.

يذكر أن لجنة تلقى الطلبات بمحكمة كفر الشيخ برئاسة المستشار سامح باسيلى رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة المحافظة، وعضوية كلا من المستشار محمد شفيق نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار أحمد طايل نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار أحمد محمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حسانين حرويس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.