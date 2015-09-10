محافظة الأقصر تطرح لحوما برازيلية بـ35 جنيها للكيلو استعداداً لعيد الأضحى

أعلن اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه فى إطار الاستعدادات لعيد الضحى المبارك سيتم طرح كمية من اللحوم البرازيلى والفراخ البرازيلى فى منافذ البيع التابعة لمحافظة الأقصر فى جميع مراكز المحافظة.

وأشار سكرتير عام محافظة الأقصر فى بيان صحفى إلى أنه سيتم بيع كيلو اللحوم بـ35 جنيها، وسيتم بيع الدجاجة بـ20 جنيها، من جانبه صرح محمد بدر محافظ الأقصر أن اللحوم قامت باستيرادها القوات المسلحة عن طريق الشركة الوطنية للقوات المسلحة، مؤكدا أن اللحوم من اللحوم الممتازة وأن القوات المسلحة أتمت عملية الشراء والذبح والتغليف حتى مرحلة البيع.