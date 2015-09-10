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اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لطب الأطفال لهيئة قناة السويس

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اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لطب الأطفال لهيئة قناة السويس اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لطب الأطفال لهيئة قناة السويس
يشهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بِدء فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لطب الأطفال، بقاعة المؤتمرات بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس، تحت عنوان "مناقشة القضايا الطبية التطبيقية لطب الأطفال وطب الأطفال حديثى الولادة"، بحضور كل من المهندس سامى فوز مدير إدارة الخدمات بهيئة قناة السويس والدكتورة سناء يوسف رئيس شرف المؤتمر، والدكتور عمر المغربل نقيب الأطباء بالإسماعيلية، والدكتور ممدوح تركى رئيس المؤتمر، رئيس طب الأطفال بمستشفى هيئة قناة السويس.

يحاضر فى المؤتمر مجموعة من كبار أساتذة طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية وتشمل (جامعة قناة السويس – كلية الطب جامعة عين شمس –كلية الطب جامعة طنطا –كلية طب جامعة بنها ).

تبدأ الجلسة العلمية الأولى فى العاشرة صباحاً وتناقش فيها الأستاذة الدكتورة أمينة الرشيدى رئيسة وحدة أعصاب الأطفال بمستشفى جامعة عين شمس الجامعى أمراض الأعصاب لدى الأطفال، ويلى ذلك الجلسة العلمية الثانية فى تمام الواحدة والنصف ويرأسها الدكتور صلاح شهيب أستاذ طب الأطفال بطنطا ويناقش فيها "كيفية اكتشاف وتشخيص حمى الروماتيزم للأطفال وأحدث طرق تشخيصها والوقاية منها".

وتناقش الدكتورة سونيا الشرقاوى رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى جامعة قناة السويس خطورة مرض السمنة فى الأطفال وكيفية الوقاية منها.

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