القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب بتحمل الدولة نفقات الكشف الطبى للمرشحين

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى صباح اليوم الخميس الدعوى التى أقامها الشاب فارس حبيبة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إجراء الكشف الطبى للمرشحين الذين أجروا الكشف الطبى لمجلس النواب 2015 بالمجان على نفقة الدولة بمحافظة البحيرة.

قال المدعى فى دعواه إنه أجرى الكشف الطبى عندما تقدم للترشح عن دائرة إدكو من قبل، ولكن لأسباب لا يد له أو للمرشحين تم تأجيل الانتخابات، بسبب صدور قانون معيب عن تقسيم الدوائر حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بناء على حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة وبناء عليه أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بإجراء الكشف الطبى من جديد، لأنه من الأمور المتغيرة المرتبطة بالزمن، وطالب المدعى بمسئولية الدولة عن خطأها المذكور وأن تتحمل مصاريف الكشف الطبى الذى لا يد للمرشحين فيه.