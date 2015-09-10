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مش دايما مرض عضوى.. ضيق التنفس علامة من علامات القلق النفسى

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مش دايما مرض عضوى.. ضيق التنفس علامة من علامات القلق النفسى مش دايما مرض عضوى.. ضيق التنفس علامة من علامات القلق النفسى
يعانى أغلب المرضى من القلق النفسى، من حالة بالصدر لا يقدرون على تفسيرها، وتشتبه فى أغلب الحالات تشخيصات هذه العلامة، مع أمراض الجهاز التنفسى وحساسية الصدر، والتهابه، وهى الشعور بضيق فى التنفس وصعوبة فى الشهيق والزفير بشكل طبيعى.

ضيق التنفس أحد أهم أعراض الإصابة بالقلق النفسى ونوباته


>الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية أكد خلال حديثه عن ضيق التنفس، أنه عرض مشترك بين الكثير من الأمراض العضوية، والنفسية أيضا، وهو ما لا يعيه البعض، ويعتقدون خطأ أن هذا العرض تنحصر الإصابة به فى الأمراض العضوية ليس إلا، إلا أن التوتر والقلق النفسى أحد أهم الأعراض النفسية التى تسبب ضيقا بالصدر وصعوبة فى التنفس.

الشعور بالكتمة أو ضيق النفس عند الشعور بالقلق


>وتابع "عادل" موضحا "أنه عندما يشعر مريض القلق بنوبات من الخوف أو القلق الحاد، يتنفس بشكل أسرع، مما يساعد على الضيق بالصدر والشعور بالـ"الكتمة" أو الضغط على الصدر، مع صعوبة فى توزيع هواء الزفير والشهيق بشكل مثالى، فيصبح شاعرا بشعور الاقتراب من الموت أو الأزمات القلبية، إلا أنه فى النهاية مجرد عرض بسيط لحالة القلق والاضطراب النفسى الذى يعيشه، فهو مجرد عرض عضوى لاضطراب نفسى".

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