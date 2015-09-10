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6 نصائح لتجنب التهاب البشرة بعد الحلاقة.. أهمها احلق بالليل

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6 نصائح لتجنب التهاب البشرة بعد الحلاقة.. أهمها احلق بالليل 6 نصائح لتجنب التهاب البشرة بعد الحلاقة.. أهمها احلق بالليل
يعانى بعض الرجال من التهابات البشرة، وبعض الأمراض الجلدية بسبب حلاقة الذقن واللحية، وهو ما يحدث فى الغالب نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة أثناء الحلاقة، وخاصة عند ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بعض النصائح للرجل للحفاظ على بشرته من الالتهاب بعد الحلاقة أثناء فصل الصيف، ومنها:
>1- على الرجل أثناء الاستحمام تنظيف بشرته بشكل جيد، وإزالة الجلد الميت.
>2- ينصح بعدم الحلاقة إلا بعد الاستحمام لأن ذلك يساهم فى الحلاقة بشكل جيد ودون إرهاق البشرة وتقلل من تعرضها لجروح، لأن مسام البشرة تكون منفتحة.
>3- للحفاظ على بشرتك من التعرض للجروح والالتهابات عليك قبل حلقها بنصف ساعة تناول 2 كوب من الماء.
>4- عند ارتفاع درجات حرارة الطقس تجنب الحلاقة بالنهار، لأن العرق يزيد من ارتفاع الالتهابات.
>5- لتجنب حدوث التهابات فى البشرة، على الرجل غسيل وجهه بالماء البارد بعد الحلاقة، ثم يضع نقاط من زيت الزيتون على بشرته.
>6- على الرجل وضع كريم مرطب بعد الحلاقة، وذلك للحفاظ على بشرته.

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