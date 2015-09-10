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مجلس الوزراء اللبنانى يقر خطة معالجة النفايات

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مجلس الوزراء اللبنانى يقر خطة معالجة النفايات مجلس الوزراء اللبنانى يقر خطة معالجة النفايات
أقر مجلس الوزراء اللبنانى مساء الأربعاء، فى جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس تمام سلام، الخطة التى تقدّم بها وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات وتقضى بإعادة دور البلديات فى هذا المجال .

وقد أعلن شهيب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم "إعادة دور البلديات فى موضوع النفايات، مع مراقبة الوزارات المعنية".

وقال إنه تمت "الموافقة على المراسيم المقترحة من وزيرى المالية والداخلية والبلديات، على توزيع حصص البلديات من واردات الخلوى دون حسم".

وكان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أعلن اليوم لدى دخوله إلى جلسة الحوار التى عقدت ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برى، فى ساحة النجمة وسط بيروت أنه دعا إلى "جلسة لمجلس الوزراء عند الخامسة من مساء اليوم لإيجاد حل لقضية النفايات".
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