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الأمين العام السابق للأمم المتحدة يشيد باستقبال ألمانيا للاجئى سوريا

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الأمين العام السابق للأمم المتحدة يشيد باستقبال ألمانيا للاجئى سوريا الأمين العام السابق للأمم المتحدة يشيد باستقبال ألمانيا للاجئى سوريا
أشاد كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة باستقبال ألمانيا للاجئين سوريين.

وفى تصريحات أدلى بها لمحطة "دويتشه فيله" الألمانية، قال عنان الحائز على جائزة نوبل للسلام أمس الأربعاء إن "الألمان أظهروا تعاطفا وتضامنا واحتراما لقدسية الحياة"، وأبدى عنان سعادته حيال الطريقة التى رحب بها الرأى العام فى ألمانيا باللاجئين مشيرا إلى أن هذا الأمر يملؤه بالأمل.

وطالب عنان ببذل جهود دولية جديدة من أجل إنهاء الصراع فى سوريا، مطالبا الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى بالتفاهم مع القوى الإقليمية فى المنطقة كالسعودية وإيران وتركيا وقطر على تحرك وبذل جهود مشتركة لتسوية الصراع " وفى هذه الحالة يصبح الحل ممكنا".

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