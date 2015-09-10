طائرات الأباتشى تقصف مواقع لميليشيات الحوثيين غرب "مأرب"

شاركت طائرات الأباتشى التابعة لدول التحالف العربى للمرة الأولى فى المعارك التى تشهدها محافظة مأرب شرق العاصمة اليمينة صنعاء بين المقاومة الشعبية والقوات الموالية للشرعية فى اليمن وميليشيات الحوثيين وصالح.

وذكر موقع "يمن برس" الإخبارى، أن الطائرات قصفت مواقع للميليشيات فى الجفينة غرب "مأرب" فى الوقت الذى وصلت فيه آليات عسكرية ثقيلة من منطقة صافر إلى جبهات القتال فى المحافظة استعدادا لمعركة تحريرها.

وأكدت مصادر المقاومة الشعبية أن قصف طائرات الأباتشى والمعارك التى شهدتها جبهات القتال، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 من الميليشيات معظمهم فى جبهة الجفينة، كما تم تدمير عربة كاتيوشا و3 شاحنات نقل ومنصة صواريخ و7 عربات عسكرية ومخزن للذخيرة.

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