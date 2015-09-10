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انتشال جثتين من تحت أنقاض"عقار أسيوط" المنهار.. وتصدع 3 منازل مجاورة

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تصدعت 3 منازل مجاورة للعقار السكنى المنهار، فجر اليوم الخميس، بوسط مدينة أبوتيج فى محافظة أسيوط، مما تسبب فى حالة من الفزع والهلع بين سكان المنطقة.

انتقلت قوات الحماية المدنية ولوادر مجلس مدينة أبوتيج، وضباط وأفراد قسم الشرطة برئاسة العقيد حسام عبد الرحمن مأمور القسم، والمقدم أحمد حربى رئيس مباحث القسم.

وتمكنت القوات من انتشال جثتى سيدة (زوجة صاحب العقار) وشاب 16 عاما (نجل صاحب العقار) منذ قليل، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان بأسيوط، كما تمكنت من انتشال مالك العقار، وفتاة ما زالت على قيد الحياة من أسفل الأنقاض وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وأفاد شهود عيان أن رجال الحماية تمكنوا أيضا من انتشال أحد قاطنى العمارة السكنية ويدعى "عادل" وسيدة أخرى ما زالا على قيد الحياة وتم نقلهما إلى مستشفى أبوتيج المركزى.

فيما شهد موقع الحادث تجمهر عدد كبير من أهالى المدينة، فى محاولة منهم للمساعدة وإخراج ناجين من تحت الأنقاض، وتواصل قوات الحماية المدنية انتشال باقى المفقودين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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