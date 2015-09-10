قائمة صحوة مصر تجتمع اليوم لوضع اللمسات الأخيرة لاختيار مرشحيها

قال الدكتور أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر ، وعضو لجنة الخمسين، أنه لم يعد مرشحا على قوائم "صحوة مصر"، موضحا أنه انضم لقائمة "مصر"، والتى يعمل على تشكيلها 46 حزب سياسى و48 ائتلاف على رأسهم تيار الاستقلال، وائتلاف الجبهة المصرية –على حد قوله، والتى سيخوضون من خلالها الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، لـ"اليوم السابع"، أن رموز القائمة الجديدة والتى ستحمل اسم قائمة "مصر"، سيعقدون اجتماعا اليوم الخميس، لحسم بعض الأمور التنظيمية ووضع اللمسات النهائية لتشكيل القائمة واختيار مرشحيها، حتى تكون قائمة معبرة عن الشعب المصرى وعن الدولة المصرية الحديثة وتعمل على القضاء على الفساد دون مزايدات.

- مصادر: انضمام مرشحين من "صحوة مصر" و"التحالف الجمهورى" لقائمة "مصر"

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