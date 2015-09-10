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بالصور.. انتشال جثة من أسفل أنقاض"عقار أسيوط" وارتفاع عدد الضحايا لـ 3

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تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من انتشال جثة شاب من أسفل أنقاض العمارة السكنية المنهارة بشارع عبد المنعم رياض أمام مسجد الشيخ منصور بمركز أبوتيج فى محافظة أسيوط، ليرتفع بذلك عدد الذين تم انتشال جثثهم إلى 3 أشخاص (شابين وسيدة) حتى الآن.

تم نقل جثتة الشاب إلى مشرحة مستشفى الإيمان بأسيوط، فيما تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن مفقودين آخرين أسفل الأنقاض.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>- انتشال جثتين من تحت أنقاض"عقار أسيوط" المنهار.. وتصدع 3 منازل مجاورة

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