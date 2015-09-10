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"الأوقاف" تعدل خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن خطورة الشائعات

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عدلت وزارة الأوقاف، خطبتها للجمعة المقبلة، حيث يضمن الجزء الثانى منها الحديث عن خطورة الشائعات، فى خطبة بعنوان: "الحج بين السلوك والنسك وفضائل العشر الأول من ذى الحجة".

وتتضمن عناصر الخطبة، الحديث عن فضل الحج ومكانته فى الإسلام، والحج دعوة إبراهيم وشريعته ومحمد، والعبادات كلها تهذيب، والحديث عن خطورة الشائعات.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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