بدء توزيع تقاوى 7 محاصيل بمنافذ "الزراعة" بالمحافظات بأسعار العام الماضى

وأكد رئيس إدارة إنتاج التقاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه توزيع تقاوى المحاصيل الشتوية بدأ مبكرًا لإتاحة المزارعين فى توفير احتياجتهم من التقاوى، موضحًا أن أسعار التقاوى بواقع، 150 جنيهًا لشيكارة تقاوى القمح زنة 30 كجم، و370 جنيهًا مقابل شيكارة تقاوى الفول البلدى زنة 35 كجم، و170 جنيهًا مقابل شيكارة تقاوى البرسيم زنة 10 كجم، 170 جنيهًا مقابل شيكارة تقاوى الشعير زنة 30 كجم.
وأضاف "شحاتة": أن أسعار تقاوى الحبة السودا بسعر 180 جنيهًا للكجم، بالإضافة إلى 250 جنيهًا مقابل شيكارة البسلة زنة 10 كجم، 250 جنيهًا مقابل سعر تقاوى الفاصوليا، زنة العبوة 10 كجم، مشيرًا إلى أن فدان القمح يلزمه 60 كجم من التقاوى، و35 كجم لفدان الفول، و20 كجم تقاوى لفدان البرسيم، و60 كجم تقاوى لفدان الشعير، وكيلو جرام لفدان الحبة السودا، وما يتراوح بين 40 : 50 كجم لفدان الفاصوليا، ومثلها لفدان البسلة.
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