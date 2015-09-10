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بدء توزيع تقاوى 7 محاصيل بمنافذ "الزراعة" بالمحافظات بأسعار العام الماضى

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بدء توزيع تقاوى 7 محاصيل بمنافذ "الزراعة" بالمحافظات بأسعار العام الماضى بدء توزيع تقاوى 7 محاصيل بمنافذ "الزراعة" بالمحافظات بأسعار العام الماضى
قال الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن الإدارة بدأت فى توزيع تقاوى 7 محاصيل شتوية، منها 18 صنفًا من القمح بمنافذ تابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والمنافذ التابعة للجمعيات التعاونية والزراعية والإرشاد الزراعى بجميع المحافظات، استعدادًا لموسم الزراعة الشتوى بأسعار العام الماضى، وذلك بعد تحديد تقاوى القمح والشعير والفول البلدى والبرسيم والحبة السودا، والبسلة والفاصوليا، وتوفير التقاوى المعتمدة للمزارعين طبقًا للأسعار المدعمة من الدولة، ذات الإنتاجية العالية مقارنة بأسعار شركات القطاع الخاص.

وأكد رئيس إدارة إنتاج التقاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه توزيع تقاوى المحاصيل الشتوية بدأ مبكرًا لإتاحة المزارعين فى توفير احتياجتهم من التقاوى، موضحًا أن أسعار التقاوى بواقع، 150 جنيهًا لشيكارة تقاوى القمح زنة 30 كجم، و370 جنيهًا مقابل شيكارة تقاوى الفول البلدى زنة 35 كجم، و170 جنيهًا مقابل شيكارة تقاوى البرسيم زنة 10 كجم، 170 جنيهًا مقابل شيكارة تقاوى الشعير زنة 30 كجم.

وأضاف "شحاتة": أن أسعار تقاوى الحبة السودا بسعر 180 جنيهًا للكجم، بالإضافة إلى 250 جنيهًا مقابل شيكارة البسلة زنة 10 كجم، 250 جنيهًا مقابل سعر تقاوى الفاصوليا، زنة العبوة 10 كجم، مشيرًا إلى أن فدان القمح يلزمه 60 كجم من التقاوى، و35 كجم لفدان الفول، و20 كجم تقاوى لفدان البرسيم، و60 كجم تقاوى لفدان الشعير، وكيلو جرام لفدان الحبة السودا، وما يتراوح بين 40 : 50 كجم لفدان الفاصوليا، ومثلها لفدان البسلة.


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