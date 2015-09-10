ننشر أسماء الوفيات والمصابين بحادث "عقار أسيوط" المنهار

قال مصدر مسئول بمجلس مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من استخراج 5 أشخاص من أسفل أنقاض العقار السكنى المكون من ستة طوابق، منهم ثلاث حالات وفيات هم "حمدية مهران حسين (زوجة صاحب العقار) 43 سنة، ونجليها هشام عادل فرغلى 16 سنة، ومحمد عادل فرغلى 6 سنوات.

وأضاف المصدر، أنه تم استخراج حالتين ما زالتا على قيد الحياة، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى وهما عادل فرغلى محمد حسين (الأب وصاحب العقار) ونجلته رانيا 6 سنوات، وهما الاثنان الناجيان.

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