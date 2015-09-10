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"الوفد": وقف بث قناة مصر الآن الإخوانية يؤكد فشل الجماعة فى تحقيق أهدافها

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"الوفد": وقف بث قناة مصر الآن الإخوانية يؤكد فشل الجماعة فى تحقيق أهدافها "الوفد": وقف بث قناة مصر الآن الإخوانية يؤكد فشل الجماعة فى تحقيق أهدافها
قال شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن جماعة الإخوان تشهد حالة كبيرة من التخبط بين قياداتها وأعضائها على المستوى الدولى والمحلى خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن إعلان إدارة قناة " الآن" التابعة للجماعة عن توقف بث القناة يؤكد حالة التخبط الكبيرة التى تشهدها الجماعة والخلافات الداخلية بين القيادات بسبب استكمال الدولة المصرية لخارطة الطريق التى أُعلن عنها عقب عزل محمد مرسى وعدم نجاح القيادات فى تحقيق هدفهم وهو تأجيج المصريين والرأى العام الدولى على السلطات المصرية.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى تصريحات صحفية إن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح وسط اعتراف ودعم دولى كامل للرئيس عبد الفتاح السيسى، والسلطة المصرية، مشيرا إلى أن الزيارات الخارجية للرئيس وكم الاستثمارات التى توقع مع الدول المختلفة والتى كانت آخرها مع دول "النمور الآسيوية" أكبر دليل على ذلك.

وشدد على أن الدولة وجميع المصريين مُصرين على استكمال خارطة الطريق والانتهاء من الاستحقاق الثالث بإجراء انتخابات مجلس النواب فى المواعيد، التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لينعقد البرلمان قبل نهاية العام الحالى كما وعد الرئيس السيسى.

- القضاء الإدارى يفصل فى دعوى وقف بث قناة مصر الآن الإخوانية 1 نوفمبر

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مصر 365

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