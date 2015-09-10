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"سامى" يقيم دعوى زنا ضد زوجته بعد ضبطها فى شبكة دعارة

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"سامى" يقيم دعوى زنا ضد زوجته بعد ضبطها فى شبكة دعارة "سامى" يقيم دعوى زنا ضد زوجته بعد ضبطها فى شبكة دعارة
أقام الزوج "سامى.ى" دعوى زنا ضد زوجته "ميار.م" بعد ضبطها فى شقه تدار لأعمال الدعارة واقتيادها وأخريات بصحبة رجال الأمن للتحقيق معهن باتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب.

وحملت الدعوى رقم 2876 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وقال الزوج فيها: عندما يأتى لك أمين شرطة الساعة 3 الفجر ويبلغك أن زوجتك تم ضبطها داخل شقة مفروشة رغم أنها قالت إنها ستقضى يومها مع والداتها، ساعتها تصاب بالصاعقة ولا تعرف حتى كيف تفكر.

وأكمل: للأسف المحضر والشهود واللى كانوا معها أثبتوا أنها كانت ترتكب السوء معهم فى الشقة، وبنت الأصول طلعت عاهرة وبتضحك على وبتوهمنى أنها تقضى ليلتها لدى والداتها وهى للأسف بتروح تلف على البيوت بالليل وسايبة بنتها وجوزها فى البيت.

وتابع الزوج بعد علمه بأن زوجته من أرباب بيوت الدعارة: لم أكن أتصور أبدا أن أقع فى ذلك الفخ، وبعد الحب والاحترام يتضح لى أن زوجتى أخلاقها سيئة بعد أن أصبح لدينا طفلة ولا أدرى ماذا سأقول لها عن والداتها عندما تكبر.
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مصر 365

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