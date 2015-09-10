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اليوم.. نظر دعوى حملة "لا يمثلنى" للكشف عن ميزانيات نقابة المحامين

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اليوم.. نظر دعوى حملة "لا يمثلنى" للكشف عن ميزانيات نقابة المحامين اليوم.. نظر دعوى حملة "لا يمثلنى" للكشف عن ميزانيات نقابة المحامين
تنظر الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من حملة لا يمثلنى ضد سامح عاشور نقيب المحامين.

وتطالب الدعوى بإلزامه بالكشف عن ميزانيات نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها، وذلك بعد أن امتنع عن عرض الميزانيات على الجمعية العمومية للمحامين، منذ انتخابه وحتى نهاية عمر مجلسه، بالمخالفة لقانون المحاماة، الذى يوجب عليه عرض الميزانية سنوياً، الأمر الذى حدا بالحملة إلى إقامة الدعوى للمطالبة بكشف الميزانيات.

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