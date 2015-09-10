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سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق مصنع الكرتون بمدينة العبور

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سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق مصنع الكرتون بمدينة العبور سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق مصنع الكرتون بمدينة العبور
أكد العقيد هشام بدوى مأمور قسم شرطة العبور، أن سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق الذى نشب بمصنع كرتون فى مدينة العبور.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق هائل بمصنع كرتون بمدنية العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.


>- شاهد عيان لـ"صحافة المواطن": بالفيديو.. حريق هائل بأحد مصانع مدينة العبور

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