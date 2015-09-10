تجديد حبس شاب 15 يوما لاتهامه بممارسة الشذوذ الجنسى بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس شاذ جنسيًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الفجور مقابل مبلغ مالى.

وكانت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، قد أمرت بحبس شاذ جنسيًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بممارسة الفجور مقابل مبلغ مالى.

وكشفت تحقيقات النيابة احتراف المتهم ممارسة الفجور مع الرجال، واتخاذه من شقة مفروشة فى منطقة مدينة نصر، قام باستئجارها وكرًا لممارسة نشاطه، ظنًا منه بابتعادها عن أعين رجال المباحث.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم اعتاد تعاطى حبوب منع الحمل التى أعطته مظهرًا أنثويًا، وأنشأ صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لاستقطاب الشباب راغبى ممارسة الشذوذ مقابل مبلغ مالى، ووضع بعض الصور الإباحية وأرقام هواتفه.

وأكد ضباط إدارة الآداب فى التحقيقات، أن المتهم قبض عليه متلبسًا أثناء ممارسته الفجور مع آخر، حيث تم ضبطهما عاريين تمامًا، وحاول التحايل على القانون، مبررًا ما يفعله ذلك كونه عاطلاً عن العمل.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث الآداب، بإدارة شاب مسكنه وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الشباب من راغبى الشذوذ الجنسى بمقابل مالى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أكدت التحريات صحة الواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط شاب بصحبته آخر أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم تحريز الملابس الداخلية، وبعض المنشطات الجنسية.

وبمواجهة المتهمين اعترف صاحب الشقة بممارسة الشذوذ منذ عدة أشهر، لعجزه عن العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.