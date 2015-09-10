تجديد حبس موظف بحى المقطم لاتهامه بتقاضى رشوة من صاحب محل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظف بإدارة المحليات بحى المقطم، متهم بتقاضى رشوة مالية من صاحب محل بالمنطقة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لمباحث مرافق القاهرة تفيد بقيام "س.أ" فنى إدارى بالمحلات، بمساومة عمرو عادل صاحب محل بشارع الأهرام بالمقطم، لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص مزاولة نشاط مقابل الحصول على رشوة ألف جنيه، وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة صحة الواقعة، بعد أن تم جمع المعلومات والتأكد منها، وبتقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات وتصوير اللقاءات بينهما.

وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية تم تسجيل اللقاء داخل محل المبلغ وتصويره متلبسا بتقاضيه رشوة ألف جنيه، وتم ضبط المتهم عقب حصوله على الرشوة والمبلغ النقدى المتفق عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مادية، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهته بالمضبوطات، أنكر ارتكابه الواقعة، رغم اعترافه من قبل أمام ضباط المباحث، فقررت النيابة حبسه على ذمة القضية