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ساكن يستغيث بـ"السيسى" لمنع بنك الإسكان من بناء دور جديد بعمارته ببورسعيد

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ساكن يستغيث بـ"السيسى" لمنع بنك الإسكان من بناء دور جديد بعمارته ببورسعيد ساكن يستغيث بـ"السيسى" لمنع بنك الإسكان من بناء دور جديد بعمارته ببورسعيد
استغاث سكان الجوهرة بحى الزهور ببورسعيد بـالرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل لوقف محاولات بنك الإسكان والتعمير لبناء دور خامس، بهدف التعلية فوق وحداتهم السكنية التى تم شراؤها منذ 19 عاما بأسعار تفوق العقارات على مستوى الجمهورية.

وقال عبده عبده العباسى عضو اتحاد كتاب والأمانة العامة للأدباء وأحد السكان المتضررين لـ"اليوم السابع": إن البنك حصل على ترخيص 74 نموذجا 46 ببناء أربعة أدوار من قبل ولكننا فوجئنا بحصول البنك على ترخيص لبناء دور خامس بتاريخ 18/ 9 / 2014 من إدارة حى الزهور بعد 19 عاما بالتحديد من بناء الأربعة أدوار.

واتهم العباسى البنك بأنه يستغل سلطاته وعلاقاته العامة وبدأ يمارس أسلوب التهديد والزج بمن يعارضه فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لمن يعارض البناء على حد قوله.

وناشد العباسى الرئيس السيسى بحماية 5000 مواطن حياتهم معرضة من مخاطر التعلية و المحاولات المستميتة التى يبذلها بنك الإسكان والتعمير فرع بورسعيد لبناء دور خامس فوق الوحدات السكنية التى تم بناؤها منذ 1996 / 1997.

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مصر 365

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