بالأسماء.. 22 مرشحًا بالدائرة الثانية بكفر الشيخ

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتقدمين من المرشحين لمجلس النواب بالدائرة الثانية بمركز كفر الشيخ، حيث تلقت لجنة تلقى الطلبات بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية أوراق 22 مرشحاً للبرلمان بدائرة "مركز كفر الشيخ" الدائرة الثانية منذ تالقى الطلبات حتى اليوم الأربعاء.

وتضم قائمة أسماء المرشحين، بدير عبد العزيز موسى السيد، فرج على محمد السماحى وشهرته "فرج السماحى" وحسام أحمد جاد الدمرادى"، فرج محمد على طه وشهرته "فرج الجيزاوى"، ومظهر محمد محمود الدميرى وشهرته "مظهر الدميرى"، وقدرى ناجى محمد عبد الوهاب البسيونى وشهرته "قدرى البسيونى"، السيد فرج داوود عبد الرحن وشهرته "السيد فرج" أيمن الأتربى أبو العز العتربى "إبراهيم أمين إبراهيم على وشهرته "إبراهيم أمين قحوف"، شكرى سيد أحمد سيد أحمد جندى وشهرته "شكرى الجندى"، رضا عبد الله محمد نبيه، عاطف مصطفى سليمان صقر وشهرته "عاطف صقر" محمد عبد الحى شلبى صحصاح وشهرته "محمد صحصاح"، مصطفى سمير بكر الشرقاوى وشهرته "مصطفى الشرقاوى"، محمد عبد الحميد عرابى بسطويسى، رأفت إبراهيم على حمدون، الشحات مصطفى إبراهيم أحمد وشهرته "الشحات منصور"، محمد عبد المنعم السيد على بازينه وشهرته "محمد بازينه"، حامد عبد المحسن مصطفى البسطويسى، وعبد الحميد عبد الإله عبد الرحمن إبراهيم، إساعيل محمد حسن خليل، وعبد الخالق إسماعيل غنيم.

يذكر أن لجنة تلقى الطلبات بمحكمة كفر الشيخ برئاسة المستشار سامح باسيلى حلمى باسيلى رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة المحافظة وعضوية كل من المستشار محمد شفيق حامد بركات نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعضو اللجنة والمستشار أحمد طايل نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية والمسير أعمال المحكمة مع رئيس المحكمة والمستشار أحمد محمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة والمستشار حسانين محمد حرويس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة والمستشار على محمد عبد اللطيف السيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو اللجنة.