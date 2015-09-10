المعهد السويدى بالإسكندرية يستضيف ملتقى حول تطور الهوية عند الشباب

يستضيف المعهد السويدى بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز "فاعلون" فى الجزائر، ملتقى علميًا فى الفترة من ١٤ : ١٦سبتمبر بمقر المعهد بالإسكندرية، وذلك لبحث مشكلة تطور الهوية عند الشباب العربى، وما يتعلق بمفهوم الهوية فى إطار التحولات السياسية والاجتماعية وموجة العنف والإرهاب التى تشهدها المنطقة.

وسوف يناقش الملتقى أكثر من ٢٠ ورقة بحثية من مختلف البلاد العربية، ومنها مصر والأردن والجزائر والمغرب ولبنان وتونس واليمن والسودان، وفى هذا السياق يناقش الملتقى عدة محاور؛ أهمها دور النخبة والإعلام وغيرهما من محددات أركان الهوية.